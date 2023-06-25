台東豐源大橋1公里內4起火點 消防人員救火疲於奔命

台東市豐源大橋南端堤防今天下午陸續傳出雜草火警，天氣炎熱，火勢延燒迅速，消防局指派其他分隊陸續支援，火勢很快撲滅。特別的是，相距不到1公里竟然多達4處起火點，也讓消防隊員疲於奔命，不過消防人員表示，但是擔心附近又有火點燃起，隊員們都不敢大意，持續在附近區域巡邏，起火原因仍有待調查。

知本消防分隊長陳振文指出，起初接獲報案只知道豐源大橋附近起火，實際到場後發現有大量濃煙，現場不只1個起火點，因此請求鄰近分隊支援，火勢撲滅後，為了安全起見，由知本分隊在附近區域再次巡邏，確認不會再度復燃才會返隊，至於起火原因仍有待調查。

台東市豐源大橋南端堤防今天下午陸續傳出雜草火警。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

建農里長林金寶表示，附近就是台東市垃圾掩埋場，不少人在河堤邊亂丟垃圾，以前曾經有人為了湮滅亂丟垃圾的證據便直接原地放火。而這次同時間有多達4處火點，而且都在很偏僻的地方，不排除是有人刻意放火。

陳振文呼籲民眾，近日天乾物燥，切勿亂丟菸蒂或有火源的物品，以減少火災危害發生。