新竹縣衛生局為推廣健康均衡飲食，從3日起舉辦為期3週的社區供餐據點「社區均衡王」競賽及「全榖好菜色」食譜競賽，歡迎民眾發揮創意結合在地食材，研發健康菜單，創造特色好料理，奪得「社區均衡王」將可獲12000元的商品禮券。

衛生局長殷東成表示，研究調查國人營養攝取不均衡，19至64歲成人每日平均乳品攝取不足1.5杯者高達99.8％，堅果種子不足1份者為91％，蔬菜攝取量不足3份者為86％，水果攝取量不足2份者為86％。另外，長者的飲食熱量攝取不足盛行率為42％，6大類食物中，攝取不足盛行率最高前2名為乳品類81.6％及水果類72.9％。

新竹縣社區營養推廣中心積極辦理各項競賽活動，傳遞正確健康飲食觀念，推廣健康均衡飲食，使營養學習更有趣，為民眾的營養與健康把關，從3日起舉辦為期3週到8月14日的「社區均衡王」和「全榖好菜色」食譜競賽，歡迎民眾踴躍參加。

「社區均衡王」參加對象為新竹縣共餐據點，參加條件為該據點每週供餐次數至少3次以上，且提供3週以上的午餐菜單內容，並繳交活動報名表及授權書，第一名可獲得商品禮券12000元、第二名10000元及第三名8000元，報名前10名即可獲參加獎玉米罐1箱。

「全榖好菜色」參加對象除社區組的縣內共餐據點，還有個人組，只要設籍、居住、工作及就學於新竹縣的民眾皆可報名，歡迎設計一道以未精製全穀雜糧及堅果種子食物為主題、具有在地元素的料理食譜，並繳交報名表及授權書。

食譜競賽社區組和個人組第一名有商品禮券3500元、第二名3000元、第三名2500元、2名佳作各2000元，報名前5名即可獲參加獎1本食譜書，參與投票民眾在活動結束後將以電腦隨機抽樣選出40名人氣獎，可獲商品禮券300元。相關資訊請上新竹縣衛生局官網活動訊息或臉書查詢。