監委趙永清、浦忠成19日指出，近年多起台灣黑熊遭獵殺，2023年4至6月間更連續發生3起黑熊誤觸陷阱，死亡、遭截肢事件，對黑熊復育及生態保育影響甚鉅，監院對甚表重視，已申請自動調查。

監委指出，檢警2022年在屏東縣霧台鄉大武村查獲台灣黑熊保育類動物遭獵殺，並有嫌疑人以機車載熊屍三貼的嘻鬧影片流出，因該事件違反「野生動物保育法」，已遭臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴；2023年4月台東縣錦屏林道發現有黑熊受困陷阱，5月花蓮縣卓溪鄉黑熊誤觸金屬套索陷阱，6月台中市東勢區的追蹤黑熊亦受困陷阱後死亡，自2019年迄今累計9件黑熊因金屬套索陷阱而死亡或救援案例。

監委指出，台灣黑熊遭屏東霧台鄉部落村民獵殺，危害保育類動物；2023年4至6月間，連續發生3起黑熊誤觸陷阱，死亡、遭截肢事件，對黑熊復育及生態保育影響甚鉅。究黑熊遭獵殺原因及後續處理情形為何？使用金屬套索陷阱之申請程序及相關法令是否周延？權責主管機關有無善盡監督之責？實有深入調查釐清的必要。