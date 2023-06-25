保鮮膜幾乎每個家庭都會使用，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，市售的保鮮膜不僅怕油脂也不耐熱，多數人常見3大錯誤用法，包括保鮮膜表面接觸含油脂食物、包覆熱食，以及保鮮膜和食物一同進電鍋或微波爐加熱，長期把塑化劑吃下肚恐造成孩童性早熟，成人罹患乳癌的風險也會增加，建議改用玻璃製的保鮮盒保存食物。

顏宗海於YouTube頻道《健康1＋1》指出，市售的保鮮膜成分可分為聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE），聚氯乙烯可塑性高，含有塑化劑，耐熱溫度介於60至80度之間；聚乙烯則是耐腐蝕、耐酸鹼，不含塑化劑，耐熱溫度為70至90度之間，兩者都不能耐高溫，且聚乙烯型的保鮮膜雖不含塑化劑，但他仍不建議用來保存剩飯。

基於保鮮膜的特性，顏宗海歸納出一般人使用保鮮膜的3大常見錯誤，包括接觸含油脂食物、包覆熱食或剩菜、以及和食物一同進電鍋或微波爐加熱。

顏宗海表示，含有塑化劑的保鮮膜遇熱溶出塑化劑後，吃下肚會干擾體內內分泌表現，長期吃塑化劑會影響荷爾蒙，造成年幼的男孩女性化；女孩則會性早熟，導致乳房提早發育、初經提前報到；成人也會增加罹患乳癌風險。

顏宗海強調，不論是使用哪種容器盛裝剩菜，都應盡量避免高溫、含油脂的食物直接接觸保鮮膜，才不會不知不覺將毒素吃下肚，且最好還是用玻璃製的保鮮盒，化學結構最穩定。