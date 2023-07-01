昨午後雷陣雨讓三重多處積淹水，民進黨新北市議員彭佳芸在臉書貼文表示，「市長，醒醒！你還在做總統夢？」批新北市長侯友宜曾承諾要讓三蘆區成為會呼吸的海綿城市，如今卻是一下雨就快窒息的淹水城市。水利局籲議員勿以超過設施保護標準的雨量來加以批判，這不僅扭曲事實，更抹煞市府基層同仁與施工團隊的努力。

水利局指出，三重昨短時間快速累積雨量達124毫米，其中連續7個10分鐘雨量超過11毫米，瞬間超大雨量超過排水系統設置標準，導致市區部分路段積水，除抽水站滿載全力抽水外，三重高中、正義國小及新北高中透保水設施適時協助滯洪，排水系統發揮功效，積水於下午5時全數退水完成，足證水利設施正常無虞。

水利局長宋德仁表示，昨日豪雨三重區啟動7座抽水站、26台抽水機組，增加約12萬噸的滯洪空間，另三重高中、新北高中及正義國小透保水設施適時發揮貯集滯洪功能，滯洪量體分別達420噸（滿庫）、3000噸及4900噸（滿庫），及時容納瞬間豪大雨超過雨水下水道設計標準的超額雨水。

雖仍造成三重重新路、重安街、中正南路、光復路等路段積水，但雨勢變小排水滯洪系統發揮功能積水迅速消退，水利局及區公所巡查同仁針對市區積水路段積極巡查，並即時掌握積水狀況，讓市區道路快速恢復正常。

宋德仁補充，新北市面對極端氣候，最重要是解決積淹水情形，三重地區地勢低窪，排水系統改善不易，每次颱風或豪雨來襲都深受其害，需利用公共設施作為滯洪池，方可解決短延時強降雨之排水問題，水利局為解決當地長年淹水困境，陸續推動三重高中、新北高中及正義國小透保水設施工程。

以往三重積淹水熱點包含五華街與三信路口、正義北路與長元街口，皆因新北高中及正義國小容納下雨時排放不及的雨水，都沒有發生積淹水問題；另重安街13巷與重安街口，因地勢較周邊低窪，鄰近的三重高中透保水設施貯留池滯洪量已滿達420噸，超越整體排水滯洪系統設計容量，雨勢減緩後，積水即迅速消退，相較以往校內積水達80公分、道路動輒積水超過50公分相比，已大幅發揮滯洪功效。