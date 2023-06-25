端午連假不少民眾外出旅遊，一名男子表示，事前在網路購買到澎湖的船票，端午連假第一天，他們一家9人拿著劃位完成的船票搭船，上船才發現已沒有座位，當中有不少旅客帶未滿3歲、不需購票的幼兒也佔了一個座位，他向工作人員反應，對方說劃位僅是方便電腦作業，他們一家人只能被迫坐在船尾員工休息區，一路吸柴油廢氣到澎湖，他氣得罵「史上最差的一次搭船經驗。」

原PO近日於臉書社團《爆怨公社》指出，端午連假第一天（22日），全家人6大3小原訂早上10點半搭乘金星輪船到澎湖旅遊，他們一直等到11點多才上船，大熱天頂著豔陽，還有不少隨身行李，本想著上船後就可坐著休息，但上船後卻沒有位子可坐。

原PO表示，出發前已事先在網路訂船票及劃位，但上船後發現些旅客帶未滿3歲、不需購票的幼兒，也佔一個座位，但工作人員都未出面制止，反而辯解劃位是為方便電腦作業，他們一家人只能被迫坐在船尾員工休息區，一路吸柴油廢氣到澎湖，他氣炸說，「史上最差的一次搭船經驗。」

事件在網路曝光，網友質疑超載，紛紛留言替原PO抱不平，「第一次看到會有沒位置的問題」、「叫佔位的起來呀！自己的權益自己爭取」、「你們的息事寧人造就了船家的便宜行事」、「我建議檢舉船公司，有劃位沒位置？所以超載囉？」、「既然有劃位那就去坐你劃位的位子，剩下的是船公司的問題」、「檢舉超賣，這樣很危險」。

但也有不少人說每艘船都有所謂的「限載人數」，岸巡人員負責點人數，超載的話就沒辦法讓船離開，因此超賣的可能性很低。