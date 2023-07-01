這樣的發票號碼真的太罕見！一名女網友日前意外發現，發票上面8位數字的諧音簡直像是在罵人，直呼：「拿到這組號碼比中獎還幸運」，而畫面曝光後，引來上萬名網友討論，認為這張發票應該留下來當傳家之寶。

網友拿到發票後，發現上面有一串超狂的數字，讓他直呼比中獎還要幸運。（圖／FB爆廢公社二館）

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文直說：「我覺得這發票號碼在羞辱我！」從她分享的照片可見，昨（30）日某店開出的發票號碼是「87879487」諧音如同「白癡白癡就是白癡」，而原PO除了拍下照片留念外，也忍不住笑說，「拿到這組號碼比中獎還幸運」。

照片曝光後，引來超過1.2萬名網友按讚朝聖，紛紛笑說，「這什麼87認證XD」、「傷害不大侮辱性極強」、「我拿過9487已經很好笑了，你的更好笑耶」、「好兇的發票」、「意思就是，北七北七就是北七」、「怎不想成，霸氣霸氣就是霸氣呢」、「這要留著當傳家寶」。

事實上，還真的有人在蒐集特殊號碼的統一發票，《中時新聞網》過去曾報導，花蓮市有一名退休的陳姓榮民，蒐集了許多連號發票，其中最得意的蒐藏是號碼「77777777」的發票，當年還說：「適逢77事變77周年，這張發票格外有意義」。

不僅如此，陳姓榮民說，他把別人不要的發票當作寶貝，「有些號碼讓我等了好幾年，找到的瞬間可是比中獎還要興奮！」甚至曾經幸運中獎，但上面的數字是他想要的號碼，因此故意不去兌獎，隱瞞了老婆好多年。