許多女生去玩水時喜歡穿比基尼，不過一名男網友表示，日前女友穿比基尼時，請他幫忙打蝴蝶結，他擔心勒得太緊所以沒有綁緊，結果下水後，女友背上、脖子上的蝴蝶結全部鬆脫，整件比基尼還順著水流漂走，嚇得女友抱胸尖叫求求救。對此，有過來人就分享了比基尼打結的正確方法，讓其他網友驚呼長知識。

原PO在論壇《Dcard》以「我對不起女友」為題發文，表示他和女友及友人趁著暑假去玩水，女友當天穿著需要在背後打蝴蝶結的比基尼，因此請他幫忙打結，原PO回憶，「我當時很天真，想說綁太緊會勒到不舒服，所以沒有綁得很死」。

沒想到，女友才剛下水沒多久，背後的蝴蝶結突然鬆開，原PO先聽到女友的尖叫聲，下一秒就看到比基尼飄在水面上，而女友也趕緊泡在水裡抱緊胸部，要原PO立刻幫忙綁好蝴蝶結，結果這時就連脖子後面的蝴蝶結也突然鬆脫，整件比基尼直接順著水流漂走，嚇得原PO連忙道歉，女友也不禁飆罵髒話，直說：「你這個變態」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「不是勒得緊不緊的問題，重點是要打死結…」、「是故意的還是…真的沒綁好？」、「但一般不是都會問，這樣夠緊嗎？女友本人沒感覺？」、「為了世界和平，我們不會多嘴的」、「覺得是泳衣本身設計有問題，我穿比基尼只打蝴蝶結也不會勒很緊，去水樂園玩刺激的設施都完全沒掉過」。