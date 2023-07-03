一名育有3名孩子的小兒科醫師近日表示，因為過去太寵溺孩子，導致連基本的生活自理都出問題，所以開始嚴厲管教，打小孩耳光、罰跪等，前妻氣得出面控訴，兩個兒子共被打100個巴掌，引發熱議，此事也讓許多醫師站出來發聲，「請堅持動口不動手，不然孩子將離我們遠去！」對此，該小兒科醫師目前已關閉臉書。

小兒科醫師體罰小孩的事件延燒，「小劉醫師」劉宗瑀在臉書表示，最無辜的是受傷的孩子們，除了肉體的傷，心裡的傷要怎麼修復，難過孩子得一生背負這樣的傷痛。新竹馬偕急診外科主任白永嘉也在臉書表示，教養孩子不應該用毒打的方式，急診室看到太多家暴的悲劇，那些傷連大人都覺得非常痛，希望能越來越少。

小兒科醫師巫漢盟則在臉書說，孩子是自己的骨肉、國家的棟樑，雖然教養很辛苦，有時還會內傷，但請堅持動口不動手，不然孩子將離自己遠去。

家暴小孩的小兒科醫師日前在臉書自爆，因為寵孩子，導致上了國小中、高年級，連基本的生活自理都有問題，所以他開始嚴厲教育，對小孩打耳光、用腳推倒罰跪的小孩。孩子的生母也是該名醫師的前妻1日接受網紅「嘎老師Miss Ga」訪問時指出，孩子們從4月底開始被父親家暴，11歲及10歲兒子各被打了50幾個巴掌，打到臉瘀青，9歲女兒也被打過，但父親沒有任何歉意。面對外界議論，目前這名家暴小孩的小兒科醫師已將臉書關閉。

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