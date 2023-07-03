一名單親兒科醫師自爆為管教3名孩子有時會動手，寫長文敘述育兒的辛苦，引發熱議，不少網友還聲援打氣。但他的前妻出面駁斥，小孩被打的情形比文中說的還慘，2個兒子被各打50幾個巴掌，臉頰整片瘀青，甚至用腳踹小孩，最小的9歲女兒也被打，讓她心碎，通報家暴。扯的是這名兒科醫師過去曾說「面對兒童虐待我唯一支持死刑！」現在看來相當諷刺。

小孩的生母1日接受網紅「嘎老師Miss Ga」臉書粉專訪問，指孩子的爸爸打小孩後完全沒有歉意，甚至將臉書發文傳給自己的父母，再由阿公阿嬤拿給孩子看，孩子們看到父親的文章跟網友留言都很害怕。

嘎老師接著詢問家暴當天案發細節，生母回答，當天11歲跟10歲的兒子各被打50幾下巴掌，加上腳踹，前夫說孩子面露不屑，其實是小孩睡覺被叫醒很累，卻反被加重處罰，隔天孩子們到安親班打電話給她，她立即通報113，再由113報案，3名孩子及她到警局由社工訪談，員警則拍下孩子臉頰整片瘀青的照片，最後才通知前夫到場。

生母表示，這次報案前，2名兒子透露從4月底就開始被爸爸施暴，上一次是打20幾下，要小孩罰跪，還用腳踹，根本不是前夫說的輕輕推倒，「是把150公分、體重55公斤的孩子跪在地上直接倒下的力道。胸口正面踢，側邊踢手臂，讓小孩倒地」，9歲女兒先前也被打過巴掌。

生母表示，之前3個孩子主要由阿公阿嬤照顧，近幾個月沒支援後，醫師爸突然要求小孩生活獨立，「用他所謂喚醒他們神經警覺度的方式」。

嘎老師指出，醫師父的發文根本是在狡辯，且對方竟然還是小兒科醫師，整篇文都在說孩子犯很多錯，才導致他這樣的行為，更不該將單親當成加害的藉口，希望大家更加關注家暴問題。

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