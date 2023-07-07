大眾運輸定期票讓許多通勤族省下不少車費，台中市6月15日開賣至今，境內境外總共已賣出2.1萬張，國立自然科學博物館7月29日到8月27日推出「威利在哪裡？博物館大揭祕」活動，民眾領取學習單並找到10個威利，就能兌換獨家紀念貼紙，交通局再加碼使用交通月票搭乘公共運輸到指定地點，與「威利」人形立牌合照，就能抽Apple watch等大獎。

《威利在哪裡？Where's Wally？》是一套由英國插畫家Martin Handford創作的兒童書籍，這本書的目標就是要在一張人山人海的圖片中找出一個特定人物「威利」，科博館在館內3大展廳放置50個威利，觀眾只要領取學習單找到10個威利就能兌換獨家紀念貼紙。

目前交通定期票台中境內、境外方案已賣出2.1萬張，其中有1.6萬名市民購買台中市境內定期票，為創造月票紅利，交通局號召民眾持交通月票搭乘各種交通工具，到交通局指定的4個設有威利人行看版的地點合照，就能參加抽獎，合照越多、得獎機會越大，4個地點包括台鐵台中車站前的大平台、捷運綠線市政府站3樓詢問處旁、科博館前彩繪恐龍的公車站候車亭、金典酒店前。

交通局補充，民眾在科博館參加《威利在哪裡？博物館大揭祕》尋找活動後，出示在4個指定地點與威利人形看板合照的照片，就可依照達陣幾處合照地點，增加幾次抽獎機會，由交通局贊助的獎品包括Apple Watch Series 8、AirPods（第3代）等好禮。