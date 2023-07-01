近日本報獨家報導，進口蛋買氣不佳，甚至有部分雞蛋要報廢，民眾黨總統參選人柯文哲批評「這是政府失能」；對此，農委會副主委陳駿季表示，無法接受柯的批評，但也提及，7月起進口的雞蛋將維持在1000萬顆以下供調度之用，如果國內市場可以滿足消費的時候，進口雞蛋就會用液蛋保存，並進入加工系統。

據雞蛋產銷資訊指出，我國目前雞蛋生產量為11萬4500顆（約2290萬顆），距離需求的12萬箱（約2400萬顆）仍有差距，但因農委會持續進口雞蛋，傳出供過於求、甚至部分雞蛋報廢。

陳駿季說，過去我國雞蛋為自給自足，因為禽流感等原因，導致國內產量量能下降，為滿足國內消費者，3月起啟動國外進口，主要是滿足國內消費市場需求，並非打壓農民，因為那時候的雞蛋產量並不高。

陳駿季表示，6月份進口的雞蛋為4月份訂的，7月起本身進口的雞蛋維持在1000萬顆以下並供調度之用，考量為雖然國內雞蛋產能漸回升、但仍未達100％回升，而種雞到母雞量產雞蛋要6至8個月，政府也淘汰老母雞，讓產蛋效率更高，並推動禽舍改善希望未來能夠預防禽流感危害，進口雞蛋為調度用，當國內市場可以滿足消費的時候，進口雞蛋就會用液蛋保存，並進口加工系統。

至於外傳雞蛋報廢，陳駿季強調，報廢雞蛋大多是業者自行進口，會去注意銷毀後要符合食安規定，不希望把屆期、報廢的蛋品再流入市面，農委會會確實把關。