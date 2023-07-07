根據地政局最新統計資料顯示，6月建物買賣移轉棟數六都合計2.1萬棟，月減約3%且年減也約3%，衰退幅度較為明顯的是台南與高雄地區；若統計今年第二季的買賣移轉棟數，則六都總計為5.8萬棟，年減幅度達13%。緊接著7月平均地權條例新制上路、央行進行第二套房貸成數管控與下半年總統大選將開跑，要觀察是否對於房市是否產生干擾。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近月的移轉年減幅度持續收斂，6月收斂到剩下3%，接下來有機會拚持平或微幅成長，不過緊接著7月就是暑期淡季，今年暑假應該有爆發性出國旅遊潮，加上平均地權條例新制上路、央行進行第二套房貸成數管控與下半年總統大選將開跑，需觀察第三季買氣能否維持平穩。

統計顯示，今年第一季六都建物買賣移轉棟數年減達24%，第二季收斂到13%，6月進一步收斂到剩下衰退3%，衰退幅度越來越小，而去年下半年疫情影響基期較低，接下來移轉棟數有機會轉為持平。

6月建物買賣移轉棟數台北市呈現月增10%、年增14%，市場買氣維持穩定；新北市6月移轉棟數略為減少，不過相較於其他地區也是表現穩定；桃園市則是6月3367棟，月減10%且年減8%；台中市可能受惠交屋帶動，6月移轉棟數4477棟，月增10%且年增7%；台南市與高雄市則是出現明顯衰退，房市進入盤整期，台南市6月移轉1666棟，月減15%且年減26%，高雄市6月移轉3102棟，月減12%且年減8%。

曾敬德表示，6月工作天數較5月減少約9%，不過6月移轉棟數六都僅月減3%，表現弱中透穩，第三季又步入傳統淡季，可觀察買氣是否能夠維持平穩。