「國際扶輪3523地區」及「攝影人數位影像製作股份有限公司」於今（1）日，假圓山飯店舉辦「愛分享，分享愛」聯合就職暨新社友授證典禮，並於活動中捐贈高頂救護車2輛，由蔣萬安市長代表接受捐贈。（圖／北市消防局提供）

「國際扶輪3523地區」及「攝影人數位影像製作股份有限公司」於今（1）日，假圓山飯店舉辦「愛分享，分享愛」聯合就職暨新社友授證典禮，並於活動中捐贈高頂救護車2輛，由蔣萬安市長代表接受捐贈。

蔣市長指出，「國際扶輪3523地區」及「攝影人數位影像製作股份有限公司」體認消防局長期致力提昇台北市緊急醫療救護品質，今年捐贈高頂救護車2輛，實在是一個了不起的善舉。

蔣萬安表示，自1999年6月1日「金鳳凰專責救護隊」成立以來，累計至今已有1476位到院前心肺功能停止患者（OHCA）康復出院；對市政府而言，持續盡心地為市民的生命財產安全把關就是對「國際扶輪3523地區」及「攝影人數位影像製作股份有限公司」熱心支持及大力相挺最好的回報，爾後台北市也將善用捐贈之各項裝備器材，持續拯溺救難。

政府預算有限，民間力量無窮，消防局會珍惜所有善心人士捐贈的器材物資，協助更多需要幫助的人，以回饋每一位台北市民。