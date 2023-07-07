Telexistence此次B輪融資獲得前次融資主要投資者Monoful Venture Partners、KDDI開放創新基金和Airbus Ventures持續跟投，並獲得SBG、鴻海Co-GP基金（HH-CTBC Partnership）和Globis Capital Partners（GCP）等資金支持。

Telexistence同時與SBG旗下軟銀機器人集團（SBRG）簽訂戰略業務合作協定，建立全球業務合作、特別在北美地區加速商業化進程。在此輪融資中，SBRG的吉田健一和GCP的野本遼平被任命為新董事。

2017年於日本東京成立的Telexistence，已從小規模機器人的研發和概念驗證階段取得巨大進展，逐漸在工廠外的動態環境中部署數百台機器人，並實現商業規模應用。2021年攜手日本三大連鎖便利超商之一的全家FamilyMart，陸續於旗下300家門市部署機器人。

Telexistenc執行長富岡仁表示，在新合作夥伴SGB及鴻海支援下，公司將能加快現有機器人業務的快速擴張，推動開發具人類級別多功能性的機器人，這是所有從事機器人技術開發人的目標。

富岡仁指出，Telexistenc目標透過此次最新融資擴大招募頂尖多元化人才，提升在全球的規模化能力。目前團隊成員來自25個不同國家，不論國籍、年齡或工作年限長短，公司堅信具相關技能的個人都有無數機會蓬勃發展。

富岡仁補充，Telexistence依循組織管理原則，盡可能地根據績效提供相應的薪酬，包括薪資和股票期權。公司熱切期待來自全球各地、與公司使命和價值觀相契合的專業人士參與。