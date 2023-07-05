國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露國發會「中東歐投資基金會」融資約3億台幣給立陶宛太陽能廠，但該廠原物料進口主要來自中國大陸，「這就是民進黨抗中保台大翻車」；對此，民進黨立院黨團幹事長劉世芳大酸，謝謝王鴻薇願意參加「抗中保台大聯盟」，保衛台灣國家和保衛台灣經濟安全；民進黨立院黨團副幹事長江永昌表示，這是污名化中東融資基金。

劉世芳說，最重要一環是不能把台灣經濟鎖到一個中國市場之外，要努力降低在世界經濟市場跟經濟貿易上的風險，不管她所提到的中國原物料或材料，都是全球供應鏈的一環，而不是看到一塊稀土或一塊太陽能板裡面就有中國統戰，不是以政治化的方式，來看待全世界經濟發展上和經濟自由競爭市場上的論點。

江永昌表示，中東投資基金融資，核貸給立陶宛的太陽能產業，這個基金其實設定撥貸辦法就是鼓勵收核貸企業，要向台灣採購，優先從台灣出貨，當然有強化歐洲供應鏈的連結，而且開拓我國業者在歐洲的商機。

江永昌說，兩個目標為兼顧國際經濟合作以及我國業者商機的互惠安排，如果要申請中東歐投資基金，有特定重點投資產業，必須有申請書、融資需求、經營展望和還款能力，必須透過金融及產業專家的審議，才能放款，融資後也要依照合約還款，都是符合法規以及金融放款的實務。

江永昌指出，透過輸出銀行做專業授信審查，提報給文化部會中東歐投資基金審議委員會，並且在融資案中，有加註條款說明，應該由台灣註冊公司出貨，這邊必須講清楚，剛剛提到太陽能產業是全球供應鏈要認清這個事實，將來也會逐漸移轉由台灣業者供應出貨，符合本基金的意義，有助於台灣貿易出口。

江永昌表示，現在世界民主同盟國家，推動國際經濟發展模式很常見，以經濟連結強化民主韌性，是中東融資基金要達成的目標，但是這裡面要提到，實在是不必要，又不是涉及國安問題或是防止中國高階電子產業，這不在這一個範圍中，要考慮到台商生產基地遍布兩岸、全球供應鏈結構，這裡面有原料、物件、技術和製程等重要性占比，全部都要放進去考慮。

江永昌指出，對於我們而言，這樣指控政府，污名化中東融資基金，這樣實在不好，這樣是太過刻意蓄意，以偏概全混淆視聽，不要傷害台灣形象台灣在國際上建立的友誼。