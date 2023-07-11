合庫銀行獲金管會評選為2022年度績效優良銀行，獲頒「小型及新創企業融資特別獎」、「辦理六大核心戰略產業放款甲等銀行」及「熱心參與走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」等獎項肯定。

合庫銀行2022年對中小企業放款金額突破新台幣8,200億元大關，達8,295億元，較2021年增加54億元，另外，小型及新創企業融資放款2022年底融資金額逾4,500億元，貢獻度在全體銀行間名列前茅，去年更奪下金融界奧斯卡「菁業獎」最佳中小企業金融獎殊榮。

合庫銀行為扶植中小企業提早因應推動轉型，降低經營風險，於今年3月舉辦「ESG靶點產業解盲論壇」，將ESG轉化為中小企業的策略成長動能。合庫表示，將持續提供中小企業最佳的融資服務，強化中小企業融資能量，並善用中小企業信用保證基金的保證機制，提供最迅速確實的資金服務，全力配合政府政策、並善盡企業社會責任。

為營造友善金融消費環境，合庫銀行熱心積極參與金管會「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」，2022年共計宣導達106場，使金融知識有效落實於社會基層，榮獲金管會「熱心參與走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」表揚。

合庫銀行表示，身為台灣系統性重要銀行責無旁貸，未來仍將持續努力，秉持「以客為本，以客為先，待客以誠」的理念全心服務，並持續配合金管會政策，力挺中小企業及新創業者提供發展所需資金，並支持政府推動「六大核心戰略產業」貸款專案，深入台灣基層金融，深耕服務在地客戶，有效拓展工業區客源，擴大授信規模。合庫銀行將就「建立公平待客文化」、「強化金融科技應用」、「加強內控內稽」、「提供友善金融服務」、「落實誠信經營」五個面向積極優化。