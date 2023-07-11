民營銀行今年出現第二起銀行行員與詐騙集團勾結案，金管會5月底才因為國內首起銀行行員與詐騙集團勾結，對銀行重罰2,000萬元，並比照理專弊案加重資本計提，重罰才不到兩個月就出現第二起案例。

銀行局副局長林志吉表示，第二起案件10日已由檢調進行搜索調查，分行經理是否有參與協助詐騙集團，案情還有待釐清，該銀行11日有向金管會通報重大偶發，並正進行全面清查，已要求該銀行要在20日前交出詳細報告，金管會將就該銀行的相關作業流程、開戶KYC、帳戶設定等，釐清銀行是否內控未確實執行，後續將就報告內容與銀行處理情形，做相關行政程序處理。

林志吉指出，「走過一定會留下痕跡」，第一起案件是個案，第二案檢調還在調查中，案情未水落石出，在個案處理完之後，通案上也可做研議，像是部分行員經手案件被報警示帳戶的筆數、比率相對高，研議對行員行為規範做深度監控等。

林志吉強調，是否有通案上的防堵機制，將視第二起案件之後發展而定，個案中是否有顯示銀行普遍沒有落實內控執行或相關漏洞等，包含行員涉入程度到哪、分行經理是否有涉嫌協助、是否誠信文化出問題等，先看個案再來研議通案要求的必要性。