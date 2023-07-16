「公平正義救台灣遊行」今（16）日下午14時將登場，包括國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都將到場，台北市前副市長黃珊珊也在臉書號召民眾一起參與找回公平正義，狂酸中央遇到此議題時，只會喊「我們會研議」來當作藉口，但人民的耐心有限，已經無法再容忍了。

黃珊珊今日在臉書表示，過去競選台北市長時，她花費非常多的心力在落實居住正義的解決方案，因為土地越來越少，想取得社會住宅用地變成一大危機，因此在研究後決定將少子化後多餘的學校用地拿來運用，作為社宅、中繼宅等來使用。

「人民的耐心有限，已經沒有辦法等你研議了！」黃珊珊酸，反觀中央政府，一直到近日才在民意的壓力下推出囤房稅的修正草案，「一個當年打著公平正義大旗取得政權的政黨，面對相關議題不是擱置、避談、拖延」，甚至只會不斷以「我們會研議」來當成藉口。

黃珊珊說，雖然今天很熱，但站出來不是為了任何人，而是為了我們的下一代，期待真正有人能回應老百姓的心聲，為高房價、租屋市場透明以及司法改革等給出解決方案，「下午兩點，總統府前凱達格蘭大道，記得補充水分，做好防曬準備，我們不見不散」。