總統蔡英文到彰化縣北斗鎮順天宮為吳音寧、江熊一楓助選。（孫英哲攝）

一名婦人在總統蔡英文離去時突然嘶吼陳情，隨即被國安人員及警方帶離。（孫英哲攝）

總統蔡英文今天傍晚到彰化縣北斗鎮中寮順天宮參拜，並為民進黨彰化縣第三選區立委選舉提名人吳音寧與北斗鎮長補選候選人江熊一楓站台，現場氣氛跟天氣一樣熱，當蔡總統助選並與支持者合照結束要離開時，突有一名婦人衝出嘶吼要陳情，引發一陣騷動，國安人員與警方也將迅速將狀況排除。

該婦不斷叫喊表示，她的兒子在軍中枉死，希望蔡總統主持公道，不要讓不公不義的事再發生，她要的只是公平正義。這場突如其來的陳情也引發在場部分支持者的不滿，氣得對該婦叫囂，而總統蔡英文則在特勤人員護送下順利離場。

總統蔡英文下午先到鹿港鎮關懷青年創業，她參訪鹿港鎮的創生基地「瘦子咖啡」，並表示，從政面臨的生涯風險，最多就是總統沒選上，但創作團隊卻要面臨種種的困難與挑戰。她大讚創生團隊比她還勇敢，勇於選擇不一樣的人生。

蔡英文結束在鹿港文青行程後，在傍晚先後前往北斗鎮順天宮及埔心鄉鎮國宮參拜及助選，她在順天宮參拜後看到廟前聚大批熱情的支持者，隨即在廟口開講。

她致詞表示，彰化縣女力出頭天，江熊一楓要選北斗鎮長，彰化縣現任4個立委都是女性，投入立委選戰的吳音寧也是女性，女力已不僅僅是撐起半邊天而已，她拜託支持者力挺江熊一楓、吳音寧，也要多多幫忙拉票。

「一個家族做那麼久，我們換新的人，你們說好不好？」蔡英文說，江熊一楓當議員的時間很久，長期耕耘地方，對地方建設貢獻良多，這次的鎮長選舉很重要，拜託大家要全力幫江熊一楓，相信當選後一定是個好鎮長。

蔡英文被支持者暱稱為小英總統，她表示，她是「台灣小英」，到彰化也要為吳音寧站台，因為吳音寧是「彰化小音」，拜託大家多多支持「彰化小音」，讓吳音寧進入國會為大家服務，地方需要改變，彰化縣第三選區要「換人做做看」，「一個家族做那麼久，我們要換新的人做做看，給吳音寧一個機會可以改變。」

吳音寧指出，蔡英文總統上任前，長照據點只有700多個，目前台灣已經有1萬2千多個長照據點，成長17倍，在預算上，過去長照政策預算不到50億，現在已經編列近650億，長輩得到更好的照顧，都是小英總統的長照政策在照顧。

除了長照政策外，台灣在蔡英文總統的領導下，國際能見度提高，她會延續總統打下的良好政策基礎，讓地方有更好的發展。