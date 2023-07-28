被砸的車輛面目全非。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮大公路日前發生一群黑衣男子砸車事件，嚇壞當地居民。溪湖警分局獲報後，隨即調閱監視器追查，於12小時內將涉嫌砸車的11名男子全數查緝到案，訊後依妨害秩序及毀損等罪嫌移送法辦。

又見球棒隊！社群平台流傳一段黑衣男子砸車的影片，畫面中約有10名身穿黑色上衣的男子，手持球棒不斷朝路旁一輛轎車的引擎蓋、擋風玻璃、車窗及車門猛砸，並發出巨大聲響，眾人發狠砸車約1分鐘後，隨即大叫「走走走」後離去。

溪湖警分局分局長黃壬鍵指出，該分局於7月24日凌晨4點多接獲被害民眾報案，指稱其車輛遭到破壞，經追查發現該車是於前一晚9點多遭到砸車，隨即成立專案小組追查，在12小時內陸續逮捕涉案的11名男子。

落網主嫌施姓男子向警方供稱，他日前因行車糾紛與對方互有不滿，為了報復對方，因此號召友人，並提供球棒砸毀對方的車輛。

警方表示，後續仍在追查與確認雙方糾紛原委，以防事件再次發生。此次砸車行為已嚴重影響社會秩序，訊後依《刑法》第150條妨害秩序罪及第354條毀損罪，將施男等涉案男子移送彰化地方檢察署偵辦。