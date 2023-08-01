彰化市中庄里台化街淹水問題幾十年來始終未能改善，遇雨即淹，居民苦不堪言，經多年爭取後，獲內政部營建署編列經費補助建設「台化街雨水下水道」，第一期工程今天開工，該工程將斥資5600萬元，預計施作406.5公尺。

彰化市都市計畫區內雨水下水道建置完成率雖然已達9成以上，但中庄里台化街淹水問題幾十年未解，市公所分析台化街淹水原因，發現是因為地勢低窪，再加上附近東西二圳、羅漢坑野溪匯集，導致大雨時渠道洪水宣洩不及、水位上升，造成道路側溝無法順利排水，每逢風災或豪雨即淹水為患，成為居民揮之不去的夢魘。

在彰化市長林世賢與立法委員黃秀芳及地方人士積極爭取下，獲內政部營建署編列經費補助建設「台化街雨水下水道」。

彰化市台化街雨水下水道全長約822.5公尺，起點在竹和路的台化耐隆廠，終點在中山路三段227巷口超商旁，因計畫規模與所需經費龐大，分成兩期計畫執行，第一期工程由內政部營建署先編列5600萬元補助辦理，施作中山路三段台化廠區前的下游段箱涵，以及穿越中山路延伸到台化街的管涵，總長度406.5公尺。

因第一期工程工區位處車水馬龍的省道台1線中山路上，面對的交通維持與地下管線課題嚴峻，在市公所與施工團隊努力下，交通維持計畫已經取得彰化縣道安會報審核通過，省道上的施工路權申請文件也獲得公路總局第二區養護工程處審查同意，近期將動工施作。

後續第二期工程營建署將再編列補助約4千萬元，施作台化街到台化耐隆廠的箱涵(B3-B1a) ，總長度416公尺。