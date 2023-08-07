台中已成為超級人口大磁鐵，吸納來自全台各地的人口移來台中設籍！根據台中市民政局人口統計平台資料顯示，111年人口增加率前三高分別是北屯區、烏日區、沙鹿區，從地理位置來看，這三個行政區正好位處台中市的北、南、西的都會邊界處，相當於台中市的門戶位置；而交通便利性，成為外地人移入上述三區域的重要關鍵。

北屯、烏日、沙鹿同時具有多項交通工具匯集的特性，如北屯區為國道一與74號快速道路交匯處；烏日區擁有中台灣唯一的三鐵共構與國一、國三、74號快速道路；沙鹿區兼具國三、台中港、台中國際機場等陸、海、空三項交通工具，皆是外地人口移往台中首先會考量到的往返交通方式。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，就業機會是青壯年齡人口移入的主要動機，但是要在工作地點就近購屋置產，考量因素包括房價、周邊環境與生活機能；另外，往返家鄉與往返工作地點之間的交通便利性，也都在評估之內。因此有許多北部、南部中漂的就業族，都會將烏日區納入首要考量地點。從內政部的人口統計資料可看出，上半年遷入台中最多的是彰化縣市，半年來共4,899人，平均每個月超過800位彰化人遷居台中。白洪章指出，台中、彰化本為同一生活圈，從彰化前往台中就業、就學的人口數非常多，在台中購屋置產理所當然。

而烏日區與彰化縣市距離最近，房價亦在可負擔範圍內，烏日區成為彰化人移居台中，又不想離原生地太遠的首要選項，帶動烏日區近年來推案熱絡，吸引來自全台的上市櫃建商爭相購地卡位。以烏日高鐵特區預售案「大華縱橫」為例，目前已購客分別來自彰化、新竹、台北、新北，且外地客與台中在地客比例不相上下。

該案業者表示，台中高鐵特區目前預售新案房價已站穩4字頭行情，即使高於彰化市的新案價格，仍獲得彰化人青睞，關鍵主因還是在區域內的建設動能與前景受到市場認同。烏日高鐵特區目前銷售中的預售案，還有上櫃建商坤悅（5206）「夢想+」，總戶數111戶，目前實登已有40戶，最高單價43.79萬元；下半年預計還有達麗（6177）、櫻花建（2539）將進場推案，目前接待中心都在興建中。