國民黨總統參選人侯友宜11日到豐原慈濟宮參拜，豐原區豐田里長劉瑞銓拿出「要和平，不要戰爭」標語給他簽名。（陳淑娥攝）

國民黨總統參選人侯友宜11日到豐原慈濟宮參拜，支持者高舉「要和平，不要戰爭」標語。（陳淑娥攝）

國民黨總統參選人侯友宜連續兩天台中走透透，11日下午到豐原慈濟宮參拜，現場支持者高舉要「要和平，不要戰爭」標語，侯直說「這是內行的！」他強調，民進黨的台獨神主牌不拿掉，隨時有可能引爆戰爭，絕對要回到國民黨執政的兩岸穩定狀況。

侯友宜表示，地方做得再好，中央資源不下放，中央政策不清楚，地方怎麼好都好不起來；台中的發展，不是台中市本身，是要包括中彰投、苗，以台中市為中心，輻射線往外擴。他以新北市為例，捷運拓展到台北、桃園，成功帶動人口成長；而台中捷運不能只蓋綠線，還要蓋藍線，擴展到鄰近縣市，各縣市才會發展，他若當選總統，他來做，這些都比較簡單。

侯友宜強調，兩岸關係是目前較棘手的，沒有安全，什麼都是多餘的，民進黨執政，從來都不對話，全世界都在問台灣會不會戰爭；侯友宜看見現場民眾手持「要和平，不要戰爭」標語，直說「這是內行的」！

侯友宜提到，民進黨的台獨神主牌從來不拿下來，不好好溝通，現在的狀況不叫維持現狀，現在的狀況是孩子們要上戰場，隨時有可能引爆擦槍走火的戰爭，維持現狀是絕對要回到國民黨執政兩岸穩定的狀況，好好溝通交流。