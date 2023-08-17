2024總統大選3黨候選人積極備戰，《美麗島電子報》繼昨日後，今（17）日再公布最新2024總統大選追蹤民調，從結果中可以看到，民進黨總統參選人賴清德支持度為37.6％，國民黨總統參選人侯友宜則為22.3％，民眾黨總統參選人柯文哲20.5％，侯友宜在重登第2名之後持續拉開與柯文哲的差距，從0.2個百分點增加到1.8個百分點。

《美麗島電子報》17日公布最新一波總統大選追蹤民調，調查時間為8月14至16日。民進黨參選人賴清德以37.6％的支持度居冠、國民黨參選人侯友宜獲得22.3％、民眾黨參選人柯文哲以20.5％墊底，不投票或投廢票6.7％，未明確回答12.9％。

與16日公布的追蹤民調(調查時間8月11、14至15日)相比，賴清德上升1.9個百分點、侯友宜上升0.4個百分點、柯文哲下降1.2個百分點，

地區分布顯示，侯友宜在台北市以31.8%領先賴清德27.3%、柯文哲23.5%，其他地區皆由賴清德居冠。在新北市賴清德38.1%、侯友宜25.6%、柯文哲15.5%，侯領先柯約10個百分點；桃竹苗地區，賴31.1％、柯27.1％、侯25.5％，柯較佔優勢。

性別分析上，侯友宜、賴清德都較為平均，但柯文哲在女性支持度僅17.3%、男性則有23.9%，有較大差距。

政黨傾向上，國民黨支持者有75.1%會投給侯友宜、民眾黨支持者有79.2%投給柯文哲、民進黨支持者有87.7%投給賴清德。

年齡層分析顯示，柯文哲在年輕族群開始失去絕對優勢，20至29歲，賴清德33.6%、柯文哲31.9%、侯友宜17.6%；30至39歲，賴40.2%、柯25.5%、侯16.9%；但40至49歲，柯文哲反以32%超過賴29.2%、侯17.8%。50歲以上的區間，皆呈現賴清德約40%、侯友宜約27%上下，柯文哲則越年長越低(50-59歲16.3%、60至69歲9.3%、70歲以上5.1%)。

本次民調由《美麗島電子報》委由民調專家戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，針對全國22個縣市，設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，於8月14至16日進行，共成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。