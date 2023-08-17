國民黨總統參選人侯友宜率先表態並表示，看到還路於民的活動之後，他覺得很棒，也想要去參加；至於民進黨總統參選人賴清德是否會參與也受到關注，對此，民進黨立院黨團表示，820遊行民進黨中央和地方黨公職會一起參加遊行，民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，參加遊行的人如果是每組總統候選人反而會模糊焦點，都會有很多國安規格方式。

外界認為民進黨在選前推出道路安全立法是為了選舉拆彈，對此，民進黨立委洪申翰指出，改善行人安全部分不分藍綠白全民議題，執政黨沒有用政治角度看待這個議題，在820遊行民進黨中央和地方黨公職會一起參加遊行，代表行人安全改善要中央和地方一起改善，也是很多年輕人關心議題，會一起出席遊行對安全的重視。

洪申翰說，其他黨派什麼代表出席是他們的選擇，執政黨全力支持遊行會出席，不只出席還會有具體改善政策牛肉，行政院推出幾個重點，不只是這五點會是一整套綱領政策方案，從立法院角度會全力支持，會以最快速度通過相關法規，讓制度更加完善，侯友宜是新北市長也是總統參選人身分，尊重他們指派人選。

劉世芳表示，最早CNN報導出來，相信國際媒體不會介入台灣選舉，經過美國媒體多次報導，包含民間團體和在野黨表態，執政黨會正面推出和正面回應，這是一個全民共識，最後用專業方式行政院會通過送到立法院審查通過上路，這才是執政黨的態度。

劉世芳指出，參加遊行的人如果是每組總統候選人反而會模糊焦點，都會有很多國安規格方式，由民間團體發動的遊行，表達人民聲音都同意，不管是民進黨中央或行政官員都會高規格看待這件事情。