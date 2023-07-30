謝典林表示，不管如何能贏就好，活下去才是重點，說法耐人尋味。（吳建輝攝）

民眾黨主席柯文哲30日現身彰化北斗奠安宮，參加庇護工場聯合總會市集開幕，被視為「挺郭派」的彰化縣議長謝典林提前到奠安宮等待迎接柯文哲，謝典林表示，不管如何能贏就好，活下去才是重點，說法耐人尋味。

全國商圈嘉年華會29、30日連續2天在彰化縣北斗奠安宮前熱鬧展開，民眾黨主席柯文哲30日也現身力挺。有趣的是彰化縣議長謝典林今天現身陪同柯文哲，引發外界聯想，是否倒戈或是有其他選擇，究竟有沒有違反黨紀等，讓人霧裡看花。

謝典林受訪時表示，北斗是他的選區，盡地主之誼陪同柯文哲，他說如果侯友宜來他也是以禮相待，賴清德來他有空的話也是會陪，強調他是北斗在地，只是後來才搬到溪州，家族祖父輩的也都住在北斗，單純來陪沒有政治目的。

另外謝典林被問到對於總統大選有沒有什麼期待，謝典林則說，他單純只想要贏，他沒有加入民進黨，因此如果要想贏的話，就要想出贏的方式，不會特別去分什麼，只要贏，活下去才是重點。