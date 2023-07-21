民進黨立院黨團表示，這是個別委員間的言詞意見，既然他們已經告上法院，那就法院見真章。（摘自民進黨立院黨團直播）

總統府前發言人Kolas Yotaka疑涉不倫戀，Kolas昨透過臉書表示，捏造這事件的背後黑手不只國民黨立委傅崐萁，也出自同黨立委陳瑩之手；被外界解讀為民進黨內亂，對此，民進黨立院黨團表示，這是個別委員間的言詞意見，既然他們已經告上法院，那就法院見真章。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳指出，個別委員間有什麼言詞意見，既然他們告上法院，就是法院見真章，尊重個人言論上表達，能夠說清楚講明白比較重要，若干媒體認為是民進黨內亂，但這是個人與個人間意見表達不同的看法，已經告上法院就是尊重法院最後的論斷。