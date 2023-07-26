民進黨總統參選人兼黨主席賴清德在總統民調中，多數位居第一，但國民黨台北市立委參選人、市議員徐巧芯點出，賴清德有「整合問題」、「美國疑賴」、「側翼再起」3大問題，徐並建議，國民黨總統參選人侯友宜應積極且樂觀的爭取非綠選民支持。

根據今（26）日曝光的美麗島電子報2024民調顯示，賴清德、柯文哲、侯友宜的支持度分別為：35.1％、24％、19.9％。這也是723國民黨全代會「團結」、「定於一尊」提名侯友宜參選總統後，率先出爐的民調結果。依此數據，侯雖仍是老三，但數字有提升，而排名第二的柯較上次同份民調下降約4.6%，使得侯與柯略為拉近。

徐巧芯今在臉書發文指出，賴清德雖然民調維持領先，但他的選情並沒有表面上這麼美好。首先，整合問題不只國民黨有，民進黨也有。她提到，過去英系相關的宮廟組織，並沒有順利的轉移給賴清德，此外，民進黨地方各派系過去的新仇舊恨，賴陣營也沒有安撫完成。

第二，美方的「疑賴論」過去在政壇就有所傳聞，但一直到了《金融時報》報導賴清德的「進白宮說」引發美方反彈後，此話題正式浮到檯面上。最後，綠營側翼又開始重新發動攻擊，無論是攻擊實況主「丁特」，或是到處造謠，都再度引起人民的反感、頗有2022年大選的部分既視感，他們的「幫倒忙」恐怕也會成為賴清德選舉的一顆不定時炸彈。

徐巧芯認為，以上3點是賴清德支持度無法突破40%的困境來源，也代表國民黨、侯友宜陣營有往上的空間跟可能，她也坦言，侯最近的民調已開始有起色，因此千萬別輕言放棄，應要自信、樂觀且積極的爭取更多不喜歡民進黨的人民支持。