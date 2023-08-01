國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的支持度持續呈現墊底狀況，引爆藍營焦慮。對此，孫文學校總校長張亞中認為，侯友宜會陷入目前的困境，是因為黨主席朱立倫先前設定的兩個戰略錯誤所致。

張亞中近日在網路節目《下班瀚你聊》中指出，朱立倫的第一個戰略錯誤，是總統人選採用徵召而非初選，他解釋，由於被徵召缺乏正當性基礎，導致侯友宜需要到處拜訪人尋求支持，他若是透過初選出線、正當性夠，則可以省下時間去做其他事。

全代會當天，侯友宜在外等韓國瑜進場（中時資料照，陳君瑋攝）

此外，初選是一個制度，可以減少將來發生爭議的成本，透過這種方式產生出來的參選人，所有國民黨員都有責任必須支持。他並點出，前高雄市長韓國瑜在全代會當天出席表態挺侯，但候卻須先恭候韓十多分鐘，這也不適合，因為當天本應是全黨挺侯友宜，展現總統候選人最高氣勢的時刻，怎會變成候選人站在那等人？ 而這一切就是因侯友宜是朱主席直接徵召出來的，未經初選檢驗，徵召前侯也沒去做與韓修補關係等等作為，以致到全代會前仍擺不平反侯聲浪。

張亞中接著說，朱立倫的第二個戰略失誤，是國民黨提出「下架民進黨，非綠大聯盟」，但這個概念就表示，國民黨的人選不一定要當選總統，其他人也可以，這些聲音會再次衝擊侯友宜的正當性，他還會有要證明自己是國民黨與非綠陣營最強人選的雙重挑戰。