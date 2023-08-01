國民黨立委王鴻薇指控前屏東縣長、賴清德競選總幹事潘孟安的高雄師範大學成人教育研究所論文涉嫌抄襲。媒體人羅旺哲表示，潘孟安被控論文抄襲對民進黨選情影響不大，但對於未來黨內「分位置」，潘要接任院長、部長甚至更高職位時，就會是個大汙點，潘孟安更應該擔心黨內有人想趁機補他一腳。

王鴻薇1日出面指控潘孟安的高雄師範大學成人教育研究所論文涉嫌抄襲。高師大同日回應，依據審定會議，潘孟安碩士學位論文確實有違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位程度，決議予以書面告誡處分，並請潘孟安收到審定報告書之日起兩個月內完成所有瑕疵更正。

羅旺哲1日在臉書發文表示，潘孟安被控抄襲對賴清德的選情影響不大。並指出兩點原因，第一，去年選舉已經把論文議題燒到最高峰，今年繼續打，民眾會疲憊，除非有更核彈級的爭議出現；第二，潘孟安不是候選人，所以再怎麼有瑕疵，對民進黨選情影響都有限。

但羅旺哲指出，對外選舉影響有限，但對內就不一樣了，潘孟安是賴清德目前的第一大將，如果賴清德當選後，勢必會受到重用。但這一把瑕疵，將會讓潘孟安在黨內名譽受到衝擊，這等於未來如果要接部長、院長、甚至是更高職位，那論文爭議，就會留下大汙點。

羅旺哲直言，潘孟安的論文爭議，目前對民進黨選情影響不大，「對黨內未來『分位置』，才是真正影響。說句白話，對潘孟安來說，現在可能更擔心的是，黨內有人可能想趁機偷補他一腳。」他也在留言感慨，「民進黨內鬥才是精彩，而且更狠，狠到發寒啊⋯⋯」。