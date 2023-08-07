2024總統大選競爭激烈，而目前民調排「第二」的民眾黨總統參選人柯文哲態度最受矚目，因在野能否整合成為政黨輪替的力量，柯居關鍵地位。最新消息則傳出，對於在野整合，柯文哲底線曝光了。

民眾黨昨（6）日在台中國際展覽館舉辦4周年黨慶，超過3000人擠爆現場，還透過網路直播讓無法到場的支持者共襄盛舉，柯文哲致詞時強調，將把民意、專業、價值的施政準則帶進總統府、行政院及各部會，希望大家能夠一起拋開藍綠，完成政黨輪替。

據《鏡週刊》今報導，雖然柯文哲喊出拋開藍綠完成政黨輪綠，但對於在野陣營之間的整合已有了最終態度，依該刊獲得消息，民眾黨的底線是「3不1沒有」，分別為不排斥合作、不主動接觸、不政治分贓及沒有柯擔任副手的選項。

此外，民眾黨的策略是保持與民進黨參選人賴清德對決，讓柯文哲能夠保持在非綠陣營中的第一人，成為最有機會贏過賴的人，並希望最後關頭自然發生棄保，不過，針對此報導， 民眾黨尚未回應。