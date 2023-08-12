面對2024總統大選，藍綠白三黨人馬持續備戰，月前傳聞傾向將競選總部設在新北市，頗有直搗國民黨總統參選人侯友宜大本營的意味，如今又傳出，競總的地點很有可能選在新莊，不過柯辦則是回應，雙北都有合適的地點，目前尚未選定。

據傳聞，近期新莊在地方上盛傳，民眾黨在尋覓大型場地，應該是要設置競選總部，對於這樣的傳聞，民眾黨地方議員陳世軒則是表示，也是今天才聽到這樣的消息，不過在競總的選擇上，主要還是考量交通方便以及人口結構，所以如果真的設在新莊也是樂見其成。

陳世軒說，目前雙北都有適合的地點，但還沒聽到確切的位置會選擇哪裡，如果設在台北市，因為是首都，所以很合理，但新北是全台灣人口最多的城市，所以也可能是考量的地區，加上新莊有很多從雲嘉南上來的市民，可以說是台灣的縮影，當然也是樂見這樣的選擇。

不過柯辦回應，雙北都有適合的場地，也都有在討論，但還沒有定論，大概要到月底才會比較明朗。

新莊過去在傳統上，也是綠營的一大票倉，不過在侯友宜上任新北市長後出現翻轉，去年更創下29區全贏的紀錄連任，使新北成為本命區，加上有全國議長聯誼會會長、議長蔣根煌坐鎮，對藍營來說也是面子、裡子都不能輸的地區，如今又傳出柯文哲可能在此設置競總，使新莊儼然成為藍綠白兵家必爭之地。