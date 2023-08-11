由新北市新莊區公所主辦的「2023新莊兒童藝術季」，繼7月22日的海波兒童劇團演出後，明（12）日將接續舉辦星光電影院，透過電影《青春養成記》來宣導性平觀念。區長朱思戎表示，新莊兒童藝術季每年邀請知名兒童劇團進行戶外演出，在地深耕超過十年，陪伴孩子們在藝術文化薰陶環境中長大，每次演出皆座無虛席，深受市民朋友的肯定

《青春養成記》劇情講述加拿大多倫多一個東方家庭的華裔少女美美在成長的束縛中，為了不讓父母親失望而自我壓抑，但透過變身成紅熊貓，釋放內心壓抑的不完美，在面對親子、朋友與自己內心的衝突、拉扯、和解過程中，最終學會擁抱不完美、卻也是最真的自己而得到成長，除了讓已走過青春期的大朋友省思，也能療癒正在面臨各式成長煩惱的小朋友。

朱思戎表示，新莊兒童藝術季已經在地深耕超過十年，今年公所推陳出新，結合星光電影院以及性別平權理念宣導的方式，透過輕鬆活潑的劇情，將性別意識從小紮根，同時讓觀眾隨著劇中主角一起學習成長，充滿教育意義，達到寓教於樂之目的，這也是新莊兒童藝術季的一大特色。