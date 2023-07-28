坐落於新莊中平路、中央路的「富融H1」，未來將成為副都心新地標。（新濠建設提供）

新莊中央路、中平路角地對坐中央合署大樓、行政院國際會議廳，坐擁國家電影文化中心綠地，堪稱地王之王，新濠建設機構、富融建設、互助營造聯手規畫A級商辦「富融H1」，今（28）日舉行開工典禮，為副都心CBD再添一座國際地標。

上午11時，吉時一到，工地點燃鞭炮，新濠建設機構董事長蔡家福帶領員工，鏟土動工。蔡家福表示，「富融H1」媲美東京新都廳的城廓規格，商請哈佛建築大師Noritaka Tange丹下憲孝操刀設計，以天橋跨接中央合署及國家電影中心地塊，距機捷A4副都心站僅550公尺，全棟18層SS鋼構，挑高6米門廳，大氣宏偉。

蔡家福表示，「富融H1」佔地470坪、56％高綠覆，落實環境共生的理念，更積極爭取前瞻性的國際指標。目前美國LEED取分項目已達到銀級，並取得鑽石綠建築標章、黃金智慧標章。

蔡家福說，不僅如此，「富融H1」以風除門禁、防疫電梯、獨立空調，升級防疫布局。更進一步內化軟實力，規畫雲端會議中心、雲端網路設備、UPS不斷電系統，建構無國界的溝通環境。置身「富融H1」，在國際會議中心接待訪客，為北台灣企業總部設址提供完美選項，接軌國際。