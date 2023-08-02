因應卡努颱風來襲，新北市政府今晚7時召開卡努颱風第3次工作會報，傍晚自日本返台的新北市長侯友宜現身主持，侯友宜表示，卡努颱風達中颱上限，預估新北市今晚風雨開始慢慢加強，尤其是北海岸與東北角及南側山區，有局部豪雨外，市區陣風9到10級與郊區陣風10到11級，市府已做好監測防颱準備，也請市民也要做好防颱準備。市府將於晚間8時宣布明天是否停班課。

侯友宜裁示，沿岸如有民眾戲水觀浪勸離應嚴格執行，讓漁船入港避風，以及漁工安置要做好，從昨到現在有9件風災通報，其中5件路樹倒塌、3件電線掉落，目前災情算輕微。

侯友宜表示，最主要是明天，呼籲市民做好防颱準備，因卡努會帶來強風，雖雨勢沒有預估的高，但強風不容小覷。

天氣風險公司在會議上表示，卡努颱風已出雙眼牆，預估明天新北市區陣風9-10級、郊區10到11級，雨量會比昨、前天大一倍，尤其山區明顯，明天風雨最大，北海岸、東北角，包含新北、基隆、宜蘭，最大陣風可達10到11級。加上適逢大潮預需特別注意水位變化。

台大氣候天氣災害研究中心分析，水庫部分以目前雨量預估，翡翠跟石門放水率低，山區雨要注意，龍洞跟富貴角可能出現8公尺長浪，也要特別注意。