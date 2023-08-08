卡努颱風重創南投、高雄等縣市，災況造成部分道路阻斷，持續搶通中。但行政院長陳建仁7日在誇讚高雄市長陳其邁防災超前部署之外，竟還說「有些縣就不是這樣，沒有辦法超前部署」，暗酸南投引來惹議。新北市長、國民黨總統參選人侯友宜今(8日)談新北支援救災情況，挺進廬山溫泉用直升機及繩索救出受困民眾。他直呼，一方有難八方支援，只要有需要隨時出發，台灣不大、都是家人，並為南投鄉親及縣長許華加油。

「昨晚，兄弟們繼續夜宿鄉公所。」侯友宜今(8日)在臉書發完父親節貼文後，又發此篇貼文提到，一早，依照指揮中心調度，搭乘直升機，挺進知名的廬山溫泉，這裡有50多位民眾受困。

侯友宜表示：我們先把情況較嚴重，需要擔架運送的民眾，在隨隊醫生陪同下，先用直升機吊掛離開，之後，隊員們就架設繩索，橫渡超過40公尺寬的河道，由於受困者當中，有不到1歲的嬰兒，也有超過70歲的老人家，我們採取1位搜救人員護著1位民眾，兩人一組，就這樣，一組一組地把受困民眾，送到安全的對岸安置。

「一方有難，八方支援，台灣最美的風景，是人，是台灣人的感情！」侯友宜強調，感謝各縣市的消防弟兄，陸續趕來，南投加油！許淑華縣長加油！雖然新北市的任務，暫時告一段落，但只要有需要，我們隨時出發，不管是哪裡，或任何時候，因為，台灣不大，都是家人！