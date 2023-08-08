受西南風影響，中南部自卡努颱風走後已好幾天大雨不斷，天氣職人吳聖宇表示，隨著颱風緩慢北上，西南風帶來的水氣有逐漸增多的趨勢，明天到周五中南部降雨較多，整天有雨，北部、東半部也會有大雷雨，高溫下降，從35度降至30-33度。到周六、日中南部降雨可望逐漸停止。

吳聖宇在臉書發文，明天到周五（9至11日）預期卡努颱風將逐漸北上經過九州西方海面然後趨向韓國移動，西南風配合低壓帶的環境還是持續影響台灣，而且西南風帶來的水氣有增多，大氣不穩定度高，中南部地區降雨較多，一整天斷斷續續都有短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢，北部、東半部的熱對流雷雨發展也會更旺盛一些，有出現局部大雷雨的機會，降雨時間比較集中在白天，尤其是中午過後，整體天氣不穩定。降雨增多後，高溫下降，各地高溫預估都會下降到30-33度之間，出現極端高溫的可能性減少。

吳聖宇說，周六、周日（12-13日）太平洋高壓有增強的趨勢，水氣將減少，大氣狀態也變得比較穩定，中南部降雨可望逐漸停止，只剩下夜晚清晨沿海地區有局部降雨，主要的天氣變化會轉變為白天在山區發展的熱對流雷雨，恢復到比較典型的夏季型天氣。不過天氣好轉之後，溫度也可能會再度開始升高，周末期間可能又要開始留意局部高溫出現的可能性。

颱風方面，吳聖宇說，目前在日本東南方海面上的今年第7號颱風蘭恩，從最新的預報資料來看，大致仍是趨向日本方向移動，不過究竟會靠近日本的哪個地方預報還是有些分岐，提醒本周要去日本的朋友要多留意颱風的動態，對台灣來說沒有明顯的影響，且短時間內應該不會有颱風再靠近台灣，暫時不必擔心。