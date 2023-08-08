（11：41更新）高雄升級豪雨！受西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局發布6縣市豪大雨特報，今日屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨發生，嘉義縣市、台南及台東山區有局部大雨，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。以及針對屏東、台東的大雷雨持續至12時45分，同時提醒今天北部地區降雨機率也增加。

氣象局表示，今天（8日）持續受到西南風影響，迎風面中南部整天不定時有陣雨或雷雨，且易有局部大雨，其中南部有局部豪雨發生的機率，白天起北部地區降雨機率也會增加，由於連日降雨，非必要勿前往山區活動，東部地區大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局發布南部大雨特報，注意雷擊及強陣風。(翻攝自氣象局)

氣溫方面，背風沉降的高溫範圍減少，各地高溫普遍約在32至35度，東半部地區仍有36度高溫發生的機率，其中花蓮縱谷內有局部38度高溫發生的機率，外出活動請做好防曬並補充水分以免中暑。

颱風部分，氣象局表示，原位於硫磺島東方海面的熱帶性低氣壓，於今日8時發展為今年第7號輕度颱風「蘭恩」（國際命名: LAN），預測朝西北方向移動，對台灣無直接影響。