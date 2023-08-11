對流旺盛，氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(11)日嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。今日南部地區整天容易有陣雨或雷雨，有機會出現局部短延時大雨。午後中部以北容易出現短延時大雷雨，並且有局部大雨或豪雨發生情形。

氣象局表示，今日午後中部以北可能還是會有類似的天氣，降雨威力可達豪雨等級，不過到了周休假期（8/12、8/13）雨勢趨緩，有機會出現陽光，下周一（8/14）西南風再度增強，降雨範圍擴及全台。

氣象局表示，今日中南部高溫約30到32度，北部、東半部32到35度左右，花東局部地區高溫上看36度。天氣方面持續受西南風影響，西半部天氣不穩定，南部整天易有陣雨或雷雨，雨勢來得又快又急；其他地區上半天普遍多雲到晴。要特別注意的是，中部以北午後受熱力作用影響，恐怕會出現和今日類似的大雷雨，強度有機會達到豪雨，低窪處慎防積淹水。

紫外線指數方面，今日除了宜蘭縣、花蓮縣、金門縣為過量級，其他縣市皆為中量至高量級。

空氣品質部分，今日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

至於許多民眾關心的颱風消息，趙竑表示，目前西北太平洋有2個颱風，第6號颱風登陸韓國後會逐漸減弱；第7號颱風卡努則朝日本伊豆1半島方向移動，兩者雖然對台灣都沒有直接影響，卻有機會帶來富含水氣的西南風，依照數據來看，未來一周還沒有其他熱帶系統發展的可能。