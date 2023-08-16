由於低壓帶影響，各地天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨。氣象局今（16）日對雲林至屏東6縣市發布大雨特報，今晚至明（17）日雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。

氣象局公布大雨範圍。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天各地天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨，西半部地區整天有陣雨或雷雨，尤其中南部地區今天入夜後雨勢更明顯，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部也有局部暫陣雨或雷雨，午後亦可能有局部大雨；氣溫方面，由於天氣多雲有雨，各地白天高溫約30至33度。

氣象局說明，周五（18日）西半部有短暫陣雨或雷雨，東半部亦有局部短暫陣雨或雷雨，周六（19日）仍受低壓帶影響，不過各地雨勢趨緩，下周日至下周三（20日至23日）天氣轉穩定，各地大致為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。