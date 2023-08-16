由於低壓帶影響，各地明（17）日天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨，西半部地區整天有陣雨或雷雨，中南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部也有局部暫陣雨或雷雨。氣象局表示，周六（19日）起各地雨勢將逐漸趨緩，天氣也將轉為穩定的多雲到晴，下周不排除可能有颱風或熱帶擾動生成，不過仍待觀察。

氣象局指出，明天各地天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨，西半部地區整天有陣雨或雷雨，尤其中南部地區今天入夜後雨勢更明顯，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部也有局部暫陣雨或雷雨，午後亦可能有局部大雨；氣溫方面，由於天氣多雲有雨，各地白天高溫約30至33度。

氣象局預測未來雨勢發展。（氣象局提供）

氣象局說明，周五（18日）受低壓帶影響，西半部有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其中中南部地區雨勢較為明顯、持續，東半部亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後雨勢較大，因雲量偏多且下雨，各地高溫稍下降，為31至33度。

周六仍受低壓帶影響，但各地雨勢將逐漸趨緩，白天西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及午後各地山區有局部大雨，東半部地區為多雲到晴有午後雷陣雨的天氣，各地高溫約31至33度；下周日至下周三（20日至23日）天氣轉穩定，降雨趨緩，各地大致為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。