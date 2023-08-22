大陸國營石油天然氣巨頭中國石化公司在其微信公眾號發布消息稱，中國石化位於四川省巴中市的天然氣田「深地工程．川渝天然氣基地」再獲重大突破，探明了305.5億立方米地質儲量，為四川盆地再添一座大型天然氣田。

據《快科技》報導，巴中氣田位於四川省巴中市境內，是中國石化勘探分公司第3個以須家河組緻密砂岩為主要目標層的氣田，首期305.5億立方米探明地質儲量，通過自然資源部油氣儲量評審辦公室審定，標誌著中國石化公司在四川盆地再添新的大型天然氣田。

四川盆地頁岩氣資源豐富，大陸國家自然資源部資源評價顯示，四川盆地天然氣總資源量達66萬億立方米，已獲探明地質儲量6.17萬億立方米，探明率僅9.3%，是大陸最具潛力的天然氣勘探開發盆地。

報導說，截至目前為止，中國石化勘探分公司已在川東北須家河組緻密砂岩領域累計提交探明地質儲量1547.47億立方米。在整個四川盆地上，中國石化勘探分公司累計發現了普光、元壩、涪陵、綦江等9個大中型氣田，取得了川西海相天然氣、深層葉岩氣、湖相葉岩油氣等12項重大突破。

資料顯示，中國天然氣探明儲量集中在10個大型盆地，依次為渤海灣、四川、松遼、準噶爾、鶯歌海-瓊東南、柴達木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂爾多斯。