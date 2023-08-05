亞馬遜峰會將於8日和9日在巴西北部城市貝倫（Belém）舉行，除了將達成保護亞馬遜的共識外，如何處理該地區各國已經發現的巨大石油儲量，則存在分歧和矛盾。

非政府組織350.org拉丁美洲主任祖格曼（Ilan Zugman）表示，談論保護亞馬遜和能源轉型，同時繼續推進在亞馬遜生物群落的石油探勘擴張計畫，是一個明顯的矛盾。

亞馬遜峰會將匯集1978年成立的亞馬遜合作條約組織（ACTO）8國領袖，包括巴西、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯、玻利維亞、委內瑞拉、圭亞那和蘇利南。

此外，在法屬圭亞那有亞馬遜雨林的法國，擁有大片熱帶森林的剛果共和國、剛果民主共和國和印尼，以及長久以來為保護亞馬遜捐贈資源的德國和挪威，也應邀參加。

巴西政府表示，峰會的重點將是整合亞馬遜地區各國保護熱帶雨林的政策，承諾減少亞馬遜森林砍伐的共同目標，以限制氣候變化的影響。同時建立機制打擊該地區有組織犯罪，促進有關亞馬遜的科學知識生產。

一方面，委內瑞拉、巴西、蘇利南和圭亞那等擁有大量石油儲量的國家，沒有打算在中短期內停止開採資源。另一方面，哥倫比亞宣布結束核發新的石油探勘許可證，推動經濟朝能源轉型方向發展，從側重於燃燒化石燃料的能源矩陣過渡到基於可再生能源的能源矩陣。

國際科學界一致認為，減緩全球變暖的最緊迫方法是減少人類活動產生的碳排放，如砍伐森林和燃燒包括石油在內的化石燃料，但如何處理亞馬遜地區各國已經發現的巨大石油儲量，則存在分歧和矛盾。

例如控制國有石油公司Petrobrás的巴西政府，依然維持赤道邊緣地區（Margem Equatorial）的石油和天然氣探勘計畫。該地區位於北大河州（Rio Grande do Norte）和阿瑪帕州（Amapá）海岸之間，初步研究指出可能存在大量石油和天然氣儲量。

巴西礦業和能源部長席維拉（Alexandre Silveira）稱該地區為「巴西的新深海鹽層石油開採區」（Novo Pré-Sal Brasileiro），巴西不能放棄這一資金來源。

除了巴西外，圭亞那和蘇利南也押注於石油探勘將為國家帶來真正的繁榮。

以圭亞那為例，它一直是南美洲社會經濟指數最糟糕的國家之一，但2015年以來，私營石油公司在該國沿海發現估計110億桶石油的儲量，吸引了來自世界各地的石油公司，給予南半球最貧窮國家之一改善生活的希望。世界銀行（World Bank）預測，石油收入將為圭亞那經濟帶來超過兩位數的成長。

蘇利南情況類似，它也是南美洲最貧窮國家之一，也發現了新的石油儲量。還有委內瑞拉，它擁有世界上最大的已知石油儲量約3030億桶。