農業部指出，截至10日11時，杜蘇芮颱風造成嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣及澎湖縣等地區3億7,996萬元農業災損，其中農產2億3,816萬元、漁產1億2,256萬元。而卡努颱風造成南投縣、屏東縣、苗栗縣、台中市及高雄市等地區2億2,170萬元農業災損，其中農產1億3,995萬元、民間設施8,099萬元。

農業部表示，農業重建小組首要之務是恢復農業生產環境，包括流失或淹沒農田回復、溫網室與畜舍重（修）建、灌排水路清淤、疏通與相關設施修復、農路與林道搶修（通）等，完善災區農業生產所需各項基礎建設；其次是在復耕復養方面，將提供專業諮詢或現場指導服務，包括病害防治、地力恢復等，並且配套辦理相關的資材補助等，讓農產業快速回復正常運作。

至於農、漁、畜各產業復耕、復養資金缺口，以及因為災損遭受的損失，農業部已主動公告南投縣、花蓮縣、台東縣、高雄市、嘉義縣、屏東縣、金門縣、台南市、澎湖縣等區域相關災損品項辦理農業天然災害現金救助及低利貸款，及時給予災區產業資金支持，相關勘災、統計、救助金發放服務，也將納入農業重建小組整合管考，從簡、從寬、從速辦理。

農業部表示，農業重建小組將提供受災地區地方政府、民眾便於對接、洽詢、申辦的管道，提升農業災害復建效率，務求能在最短時間內恢復農業生產，幫助受災地區民眾度過難關、重建家園，協助產業復甦，並且穩定農產品民生需求供應，使民眾生活恢復正常。