在一般交易時段，亞馬遜股價收漲0.55%，報128.91美元，市值達到約1.32兆美元。

面對AI先驅谷歌和微軟，亞馬遜最近推出自家的競爭產品，並成功吸引數千家客戶。該公司宣稱其產品的AI技術之廣，類似於支援聊天機器人ChatGPT的技術。

在零售業方面，亞馬遜重組物流網路，並在靠近都會區的地方開設配送倉庫，進而節省交付時間與成本。

亞馬遜財務長Brian Olsavsky表示，配送速度加快意味著「Prime」服務的忠誠客戶會更常購物。

亞馬遜第二季營收年增11%，為1,344億美元，優於分析師預估的1,315億美元。營業利益為77億美元。淨利為67億美元，幾乎是分析師預估的兩倍高，反映出裁員減支的策略發揮成效。每股盈餘為0.65美元，優於市場預估的0.35美元。

以主要部門來看，AWS雲端事業營收年增12%，為221億美元，優於市場預估的217億美元。廣告業務營收年增22%，為106.88億美元，超出市場預估的104億美元。

其對手由於基期較低，所以增長幅度較大，如谷歌母公司Alphabet上季雲端事業營收年增28%，微軟Azure營收成長26%。

亞馬遜的雲端運算部門一直業績的關鍵所在。由於轉趨謹慎的企業開始檢視雲端支出，近來亞馬遜AWS營收增長放緩。財務長Olsavsky表示，這種「成本優化」的情況仍在，但大公司正重新「上雲端」，在今年春季和夏季為該部門帶來提振。

執行長賈西（Andy Jassy）表示亞馬遜AWS業務增長穩定。

CFRA Research股票分析師Arun Sundaram表示，這次財報顯示亞馬遜能和其他公司匹敵，包括在所謂的生成式AI領域。

賈西表示，亞馬遜內部每個事業部門都有好幾個生成式AI計畫，包括與面向客戶和削減成本相關的AI技術。

亞馬遜預期2023年資本投資將超過500億美元，而AWS部門在AI方面的支出將占「很大一部分」。

該公司預估本季營收介於1,380億～1,430億美元，分析師預估為 1,382.5億美元。