美國娛樂巨擘迪士尼今天宣布，將調漲串流服務訂費，並將打擊寄生帳號，股價盤後聞訊漲近3%。

路透社報導，迪士尼（Walt Disney）表示，旗下Disney+無廣告訂費將調漲27%，至13.99美元；Hulu無廣告訂費則將調漲20%。

根據金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv），迪士尼在截至7月底止的第3季度營收較去年同期成長4%，至223.3億美元，略低於華爾街分析師預估。迪士尼未計特定項目的每股盈餘1.03美元，高於華爾街分析師預估的0.95美元。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）坦承必須改善迪士尼影片的品質，為招牌運動頻道品牌ESPN定位，直接提供消費者串流服務，以及化解好萊塢編劇和演員的罷工行動。好萊塢編劇演員罷工導致不少電影和電視製作停擺。

艾格說：「我去年11月回鍋，同意待久一點，因為在我們全面轉型前仍有許多工作待完成。」艾格指出，短期環境十分具挑戰性。

在競爭激烈的串流市場，迪士尼想方設法吸引新訂戶和留住舊訂戶。迪士尼也宣布將在歐洲和加拿大推出有廣告贊助串流服務，並將於未來幾個月在美國推出最新的無廣告方案。

艾格也表示，明年將解決寄生帳戶問題，呼應對手網飛（Netflix）的作法。他還說，迪士尼將減少發片數量，以及調降製作成本。

迪士尼表示，第3季度串流影音服務虧損，不過虧損額自去年同期的11億美元減少至5億1200萬美元。

Disney+訂戶新增80萬人，較分析師的預估低10萬人，迪士尼旗下的印度Disney Hotstar訂戶減少1250萬人，近乎其訂戶的1/4，主要是因為放棄印度板球超級聯賽（Indian Premier Leagu）轉播權。

Investing.com資深分析師柯恩（Jesse Cohen）指出：「在業界競爭日益激烈下，迪士尼須將價格從現有水準調降，以刺激需求和保衛市占率。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120810