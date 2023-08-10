先前有外媒披露，台積電與蘋果簽訂的3奈米協議中，台積電願意吃下不良品的成本，引起熱烈討論，對此，專精蘋果的知名分析師郭明錤表示，蘋果向來都是成品採購，因此台積電也會將成本攤到其他產品，如處理器上，這也是價格不斷上漲的原因。

外媒指出，由於蘋果新一代iPhone即將在秋季發表會上亮相，預料將採用台積電3奈米製程，搭載A17處理器晶片，且台積電將吃下3奈米不良品的成本。

郭明錤則提到，客戶向台積電採購晶片主要有兩種交易方式，分別是成品採購與晶圓採購，絕大部分都是晶圓採購，因為台積電的良率好到可以忽視不良品成本。

蘋果的案例比較特殊，郭明錤表示，由於蘋果都是要求台積電最新的製程技術，生產初期不良品較多，所以蘋果一直以來都是採用「成品採購」的方式，且台積電也會將大部分不良品的成本分攤到每個產品的售價。

郭明錤補充說明，「最好的證明方式就是每年新款iPhone採用的新處理器成本都顯著增加，今年的A17也不會例外。」郭明錤的說法與先前外媒報導的方向不盡相同。

科技媒體wccftech報導，由於蘋果為了確保全年競爭不會被追上，最新傳言指出蘋果已獲得台積電為期12個月的所有3奈米晶片的供應，排除對手搶貨的疑慮，但一方面台積電可能就要吃掉不良品成本。