台北市副市長李四川日前到日本旅遊，本意雖是想要散心，但旅程中仍職業病發作，他的「現任老闆」台北市長蔣萬安與「前任老闆」高雄市前市長韓國瑜都大讚其認真跟用心。

李四川今（6）日於臉書發文指出，前幾天他向蔣萬安請了幾天假，帶著家人與幾位好友前往日本大阪，並趕在颱風來臨前回台。

這次李四川的行程，大都是舊地重遊，只是想去散散心、偷閒一下，但他透露可能是因為職業病，除沿途看日本的硬體建設外，也去逛了超市及傳統市場，以了解日本的民生物價；他特別提及到了心齋橋與觀光景點，看到的都是滿滿的觀光客。

看了李四川的po文後，許多政壇人物都跳出來留言，蔣萬安表示，「李副市長辛苦了！和家人好好走走散散心，謝謝你為市政的付出及用心」；韓國瑜則是稱讚，「認真的川伯，連旅遊都惦記著如何向別的城市取經」；而藍委洪孟楷感性地說，「全世界哪裡最美，答案是有家人在的身邊。川哥感謝分享、繼續雙北共同打拚」。