苦民所苦！南投災情怵目驚心 山區「這一幕」讓韓國瑜出手了

南投縣仁愛鄉受卡努颱風外圍環流帶來暴雨侵襲，出現嚴重災情。對此，前高雄市長韓國瑜9日就表示，「讓我們將所有力量集結起來，為災區盡一份心力，也期盼中央除了協助救災，更能在全台易致災山區的重建工作上給予更多支持，讓住在山區的朋友往後能夠真正感受安居樂業、從此安心無憂！」，引發討論。

韓國瑜9日在臉書上PO出一篇「南投 平安」的文章表示，「卡努颱風帶來的豪雨重創台灣，其中南投山區災情慘重，除了遭到土石流侵襲，更有當地農民在冒著大雨巡田時不幸喪生，令人看了相當痛心！」韓國瑜更指出，根據報導，這次在仁愛鄉被土石流掩埋的加油站，過去已經歷3次相同情況，對住在當地的村民與工作的員工來說，每逢颱風降雨，就必須開始提心弔膽，一般民眾躲在家裡遮風避雨、便能確保安全；但是對這些住在山區的居民來說，對外交通中斷、家中停水停電、甚至連通訊設備都無法運作，宛如置身孤島、只能等待外界救援，安居樂業四個字，此刻離無助的他們是多麽遙遠？

韓國瑜也慶幸，在如此非常時刻，看到全台許多縣市首長都已主動表達將協助支援南投，民間更有許多慈善團體也集結起來，主動挺進災區幫忙。韓國瑜也提到，「典亮慈善基金會與許淑華縣長取得聯繫，經縣長實際走訪仁愛鄉部落了解，現階段民生物資尚且充足，但家電、家具多已損壞，造成災民生活上的不便，呼籲熱心民眾可視實際需求傳遞愛心」。

最後韓國瑜也呼籲，「典亮除了目前已備妥的物資，接下來也將持續採購災民所需家用品，讓我們將所有力量集結起來，為災區盡一份心力，也期盼中央除了協助救災，更能在全台易致災山區的重建工作上給予更多支持，讓住在山區的朋友往後能夠真正感受安居樂業、從此安心無憂！」